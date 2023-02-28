Завод Hyundai в Петербурге могут продать компании из Казахстана

«По Hyundai ведутся переговоры с Казахстаном. При этом площадку General Motors так и не запустили коллеги из Hyundai, и мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы один из корпусов на этой площадке использовать для обучения промышленных рабочих не только для автопрома, но и для всего города», — приводит агентство слова Соловейчика.