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1 час назад

Завод Hyundai в Петербурге может быть продан компании из Казахстана

Газета.Ruиещё 7

Российский завод Hyundai в Санкт-Петербурге может быть продан компании из Казахстана, в настоящее время на этот счет ведутся переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилла Соловейчика.

Завод Hyundai в Петербурге могут продать компании из Казахстана
Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»Александр Гальперин/РИА «Новости»

«По Hyundai ведутся переговоры с Казахстаном. При этом площадку General Motors так и не запустили коллеги из Hyundai, и мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы один из корпусов на этой площадке использовать для обучения промышленных рабочих не только для автопрома, но и для всего города», — приводит агентство слова Соловейчика.

При этом в настоящее время компания Hyundai в очередной раз продлила режим простоя на предприятии до конца марта 2023 года, уточняет ТАСС.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал работу в 2010 году. Его производственные мощности позволяют выпускать 200 тыс. машин в год. До остановки производства в марте 2022 года там производились автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

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