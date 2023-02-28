В Москву привезли обновленный внедорожник SsangYong Rexton

В Москве за 3,75 миллиона рублей продают рестайлинговый внедорожник SsangYong Rexton.

Фото: © Авто.ру © Авто.ру

Автомобиль, привезенный из Южной Кореи, выставил на продажу частный продавец. Согласно объявлению, пробег модели составляет 5500 километров. К покупке предложили дизельную модификацию внедорожника в предтоповой комплектации Master. На машину есть все документы, а также электронный паспорт транспортного средства, позволяющие поставить ее на учет в ГИБДД.

Рестайлинговый SsangYong Rexton выпускают с 2020 года. При длине 4850 миллиметров колесная база рамного внедорожника составляет 2865 миллиметров. Представленный вариант оборудован 2,2-литровым дизельным мотором, отдача которого составляет 202 лошадиные силы. Вместе с агрегатом работает восьмидиапазонный «автомат» и система подключаемого полного привода с понижающей передачей.

SsangYong Rexton Авто.ру

SsangYong Rexton Авто.ру

SsangYong Rexton Авто.ру

В комплектацию внедорожника входит светодиодная головная оптика, отделка салона натуральной кожей, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедиа с тачскрином, камера заднего вида, а также двухзонный климат-контроль, передние сиденья с вентиляцией и набор водительских ассистентов.

Приобрести рестайлинговый SsangYong Rexton, который доступен в единственном экземпляре, можно за 3 750 000 рублей.