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18 минут назад

Будет ли ГИБДД гоняться за электросамокатами

Deita.ru

МВД не ставит в качестве своей цели преследование граждан, передвигающихся на электросамокатах.

В МВД рассказали, будут ли гоняться за самокатчиками
Фото: Deita.ruDeita.ru

Об этом рассказал представитель ведомства Дмитрий Митрошин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, вступление в силу с 1 марта этого года новых изменений в ПДД, согласно которым скорость передвижения на электросамокатах будет ограничена всего 25 км/ч, не приведёт к тому, что за теми, кто будет на них кататься, начнёт гоняться полиция.

Планов по тому, чтобы измерять скорость езды таких граждан нет. В этой связи, Митрошин уточнил, что российские блюстители порядка не будут преследовать передвигающихся на электросамокатах в парках и в других общественных местах.

Вместе с тем, специалист также заявил, что у полицейских есть полномочия привлекать к административной ответственности тех, кто создаёт угрозу безопасности дорожного движения и подвергает риску жизнь и здоровье других граждан.

Автоновости,Дмитрий Митрошин,ГИБДД,
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