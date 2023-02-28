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18 минут назад

В России появился кроссовер Subaru Ascent

Российская Газета

Еще одна новинка на российском авторынке - Subaru Ascent. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2022 года выпуска с минимальным пробегом просят 3 950 000 рублей.

В России появился кроссовер Subaru Ascent
Фото: Пресс-служба SubaruПресс-служба Subaru

В объявлении говорится, что комплектация кроссовера называется Onyx Edition. Среди опций продавец выделяет черный кожаный салон, раздельный климат-контроль передних и задних сидений, большой экран мультимедиа и большой люк. Второй ряд сидений капитанский - с подлокотниками. Присутствует много ассистентов вождения и круиз-контроль.

Subaru Ascent предлагается с четырехцилиндровым турбомотором 2.4 (264 л.с.), вариатором Lineartronic и полным приводом.

Описано будущее цен на автомобили в России

Последний раз модель обновляли летом прошлого года. Тогда кроссовер обрел новые фары и задние фонари с C-образными рисунками, увеличенную решетку радиатора и другой передний бампер. Внутри появился 11,6-дюймовый мультимедийный сенсорный экран. Также Ascent получил более быстродействующий электрический усилитель тормозов и систему автоматического контраварийного подруливания в сочетании с системой мониторинга слепых зон.

Выпускают эти трехрядные кроссоверы только в США (штат Индиана).

Автоновости,Subaru,
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