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1 час назад

Россияне снизили траты на покупку новых авто в январе 2023 года на 39%

Газета.Ru

Траты россиян на покупку новых автомобилей в январе 2023 года упали почти на 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование «Открытие авто» агентства «Автостат».

Россияне снизили траты на покупку новых авто в январе 2023 года на 39%
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

Согласно результатам исследования, в начале 2023 российские граждане потратили на покупку новых машин 111,6 млрд рублей. Это на 39% меньше, чем в январе 2022 года (183,3 млрд руб.). При этом затраты снизились по всем брендам, кроме китайских и отечественных.

Всего же в январе было куплено 45,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем год назад (85,9 тыс. ед.).

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов на парламентских слушаниях в Совете федерации выступил против государственной поддержки в автопроме проектов с низкой локализацией. По его словам, экспансия китайских автопроизводителей на российский рынок может негативно сказаться на закупках российских автокомпонентов и достижении технологического суверенитета.

Автоновости,Максим Соколов,Совет Федерации,Автоваз,
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