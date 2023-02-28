Россияне снизили траты на покупку новых авто в январе 2023 года на 39%

Траты россиян на покупку новых автомобилей в январе 2023 года упали почти на 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование «Открытие авто» агентства «Автостат».

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Согласно результатам исследования, в начале 2023 российские граждане потратили на покупку новых машин 111,6 млрд рублей. Это на 39% меньше, чем в январе 2022 года (183,3 млрд руб.). При этом затраты снизились по всем брендам, кроме китайских и отечественных.

Всего же в январе было куплено 45,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем год назад (85,9 тыс. ед.).