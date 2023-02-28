Цены на автомобили LADA вырастут с 1 марта 2023 года

«Что касается рекомендованных цен на автомобили, по которым мы отпускаем продукцию дилерам, а у АвтоВАЗа их более 300 юрлиц, то здесь действительно мы цену не поднимали достаточно давно, с марта прошлого года. Сейчас мы поднимем цену до 2% в зависимости от модели и комплектации», — заявил Соколов.