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1 час назад

Максим Соколов: цены на автомобили LADA вырастут примерно на 2% с 1 марта 2023 года

ПроКроссовер.ру

Ранее была информация, что АВТОВАЗ с 1 марта 2023 года поднимет цены на автомобили. Теперь эту информацию подтвердил и глава компании Максим Соколов. Он отметил, что с 1 марта автомобили компании станут дороже на 2%.

Цены на автомобили LADA вырастут с 1 марта 2023 года
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«Что касается рекомендованных цен на автомобили, по которым мы отпускаем продукцию дилерам, а у АвтоВАЗа их более 300 юрлиц, то здесь действительно мы цену не поднимали достаточно давно, с марта прошлого года. Сейчас мы поднимем цену до 2% в зависимости от модели и комплектации», — заявил Соколов.

Сообщается, что модель LADA Granta с 1 марта станет дороже от 20 до 4 0 тыс. рублей в зависимости от комплектаций. Внедорожник LADA Niva Legend с тремя дверями подорожает на 21 тыс. рублей, а внедорожник LADA Niva Travel прибавит в стоимости на 16 тыс. рублей.

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