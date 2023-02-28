Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует возобновить серийное производство обновленной модели Lada Vesta 3 марта 2023 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

"АвтоВАЗ" планирует возобновить серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти 3 марта, продажи модели начнутся в апреле-мае", - сказал Максим Соколов.

По словам топ-менеджера, несмотря на то, что автомобили начнут сходить с конвейера в марте, надо, чтобы у каждого дилера был определенный запас. На это потребуется два-три месяца.

Рестайлинговая модель Lada Vesta отличается дизайном бамперов и оптики, а также элементами интерьера и наличием 10-дюймового экрана медиасистемы с виртуальной приборной панелью в самых оснащенных комплектациях.