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1 час назад

Глава "АвтоВАЗа" Соколов: выпуск обновленной Lada Vesta планируется начать 3 марта

Газета.Ru

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует возобновить серийное производство обновленной модели Lada Vesta 3 марта 2023 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

"АвтоВАЗ" планирует возобновить серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти 3 марта, продажи модели начнутся в апреле-мае", - сказал Максим Соколов.

По словам топ-менеджера, несмотря на то, что автомобили начнут сходить с конвейера в марте, надо, чтобы у каждого дилера был определенный запас. На это потребуется два-три месяца.

Дилеры оценили спрос на новую Lada Vesta

Рестайлинговая модель Lada Vesta отличается дизайном бамперов и оптики, а также элементами интерьера и наличием 10-дюймового экрана медиасистемы с виртуальной приборной панелью в самых оснащенных комплектациях.

Ранее стало известно, что глава "АвтоВАЗа" заявил об исчерпании средств для льготного автокредитования при покупке бензиновых автомобилей.

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