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1 час назад

Стало известно, сколько денег россияне потратили на новые машины в январе

Motor.ruиещё 5

Россияне потратили на новые автомобили 111,6 миллиарда рублей в январе 2023 года.

Стало известно, сколько миллиардов россияне потратили на новые машины в январе
Фото: Motor.ruMotor.ru

Несмотря на выросшие цены, эта сумма оказалась на 39 процентов меньше, чем в январе 2022-го, когда было потрачено 183,3 миллиарда, подсчитали в «Открытие Авто». Траты упали по всем маркам, за исключением отечественных и китайских. Это объясняется сокращением авторынка: по сравнению с январем-2022 количество проданных автомобилей обрушилось на 47 процентов.

Наиболее сильно «пострадала» финансовая емкость премиум-сегмента. В январе 2023 года россияне потратили на дорогие легковушки 16,7 миллиарда рублей, что на 66 процентов меньше, чем годом ранее. Доля затрат упала с 27 до 15 процентов. Доля массового сегмента, напротив, выросла с 73 до 85 процентов или до 94,8 миллиарда рублей. Сумма сократилась на 30 процентов.

Половину денег потратили на «китайцев». Россияне купили 17,2 тысячи китайских легковушек на 50,9 миллиарда рублей, что равно почти 46 процентам всех потраченных средств. В январе-2022, для сравнения, китайцы заработали только 15,5 миллиарда рублей.

На европейские автомобили россияне потратили 17,8 миллиарда рублей, на отечественные — 17 миллиардов, на корейские — 12,1 миллиарда, на японские — 11 миллиардов и на американские — 2,8 миллиарда.

Кроссоверы и внедорожники продолжают наращивать популярность. За январь было куплено 28,4 тысячи таких машин на 87,3 миллиарда рублей. За год их доля в деньгах увеличилась до 78 процентов. На втором месте — машины В-класса с 12,8 миллиарда рублей и долей в 12 процентов.

По прогнозам аналитиков, в ближайшее время за первенство продолжат бороться китайские и российские марки, занимая около 80 процентов рынка. Серьезной конкуренции из других стран ждать не стоит, так как их продукция теперь поставляется неофициально меньшими объемами.

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