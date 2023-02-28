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2 часа назад

АВТОВАЗ поднимает цены на автомобили Lada и просит господдержки

Колеса.ру

Глава российского автопроизводителя Максим Соколов анонсировал повышение цен на Лады: с начала следующего месяца машины подорожают примерно на 2%.

АВТОВАЗ поднимает цены на автомобили Lada и просит господдержки
Фото: Колеса.руКолеса.ру

Российский рынок легковых автомобилей по итогам 2022 года рухнул на 58,7% до 626 281 шт. (по подсчётам «Автостата», который использует данные о госрегистрации). Вместе с ним серьёзно снизились и продажи лидера авторынка – бренда Lada. Так, за прошлый год в РФ на учёт поставили 174 688 новых машин марки, что на 48,2% меньше, чем в 2021-м. Доля бренда на авторынке РФ за прошлый год выросла: по подсчётам АВТОВАЗа, с 22,4 до 27,9%.

Lada Niva Travel

Напомним, ранее в АВТОВАЗе рассказали о прогнозе на 2023 год, предположив, что по итогам текущего года Лады займут примерно 50% российского рынка новых легковых автомобилей. Однако теперь компанию беспокоит растущая популярность автомобилей китайских марок. Как сообщает РБК со ссылкой на президента АВТОВАЗа Максима Соколова, показатели реализации новых автомобилей в РФ с середины февраля начали снижаться; по его словам, «траектория восстановления продаж слабая».

Глава российского автопроизводителя считает, что в 2023 году было выделено недостаточно средств на реализацию программ льготного кредитования и лизинга. Из-за этого, по его мнению, есть вероятность того, что доля китайских автомобилей на рынке РФ вырастет до 40%. Стоит отметить, что в нынешних условиях автомобили иных иностранных брендов если и попадают на российский рынок, то в основном по легализованной весной прошлого года схеме параллельного импорта.

Lada Niva Legend на конвейере тольяттинского завода

Программы господдержки были возобновлены в начале текущего года. Как стало известно ранее, Минпромторг выделил на льготное автокредитование, рассчитанное на продажу легковых автомобилей, 5,1 млрд рублей. Программа льготного лизинга (для рынка коммерческого транспорта) получила 2 млрд рублей. А на субсидирование газомоторной техники было решено потратить 2,7 млрд рублей. Отметим, ранее на господдержку автопрома РФ традиционно выделялось порядка 15 млрд рублей.

Под условия госпрограммы льготного автокредитования попадают модели марок УАЗ, Lada, ГАЗ и Haval стоимостью до 2 млн рублей; ещё льгота распространяется на электромобили бренда Evolute. Скидка составляет 25% для жителей Дальневосточного федерального округа и 20% для проживающих в остальных регионах РФ. В 2023 году покупателям электрокаров местного производства предоставляется 25-процентный дисконт (при этом размер скидки не должен превышать 625 тыс. рублей).

Продажи новых автомобилей в РФ в последнее время замедлись, однако будущих покупателей от повышения цен это не спасёт. Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента АВТОВАЗа, Лады скоро подорожают. Максим Соколов заявил, что прайс-листы на модели Lada будут переписаны 1 марта, повышение составит примерно 2%. «Это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 года по март 2023 года», — пояснил глава российского автопроизводителя.

На сегодняшний день АВТОВАЗ выпускает несколько моделей. Так, на конвейере не в полном составе находится семейство Granta: согласно официальному сайту бренда в РФ, стартовый рекомендованный ценник седана сейчас составляет 678 300 рублей, лифтбека – 698 300 рублей, универсала – 705 300 рублей. Актуальная стоимость трёхдверного классического внедорожника Lada Niva Legend равна 800 900 рублей, а покупка самой доступной Niva Travel обойдётся в 998 900 рублей.

Производство Vesta и Largus стартует позже в текущем году. Кроме того, в 2023-м АВТОВАЗ совместно с пока не названным партнёром намерен наладить сборку моделей сегмента C и D с шильдиками в виде ладьи на вывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Предполагается, что конвейер этой площадки перезапустят во второй половине текущего года.

Автоновости,Lada Granta,Nissan,УАЗ,Lada,Максим Соколов,Минпромторг,Автоваз,
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