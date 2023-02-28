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1 час назад

Седан Toyota Corolla 2025 года нового поколения показан на первых изображениях

ПроКроссовер.ру

Toyota Corolla 12-го поколения уже шестой год находится на мировой арене, а это означает, что мы можем ожидать дебюта нового автомобиля в следующем году.

Появились первые изображения нового поколения Toyota Corolla
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Что именно мы можем ожидать от нового автомобиля в плане стиля и технологий, остается загадкой, но мы, вероятно, можем ожидать, что дизайнерские решения будут взяты из последних предложений Toyota.

ПроКроссовер.ру

По слухам, автомобили японской марки подкорректируют в стилистике Crown. Это решение, в частности, должно затронуть Toyota Corolla 2025 года, которая скоро сменит поколение.

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