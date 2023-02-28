Бюджетный седан Changan заметили в Москве

Портал "Китайские автомобили" публикует фотографии седана Changan Eado Plus, которой заметили на парковке в Москве. Скорее всего, это означает, что компания запустила процесс по выводу новой модели на российский рынок.

Габариты кузова у Changan Eado Plus составляют: 4730 х 1820 х 1505 мм при колесной базе 2700 мм. Объем багажника - 500 литров.

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В Китае Eado Plus оснащается двумя вариантами моторов. Первый из них - это "атмосферник" 1,6 литра (мощность составляет 128 л.с. и 161 Нм крутящего момента). "Движок" может сочетаться либо с 5-ступенчатой "механикой", либо с вариатором. Стоимость такой конфигурации находится в диапазоне от 64,9 до 81,9 тысячи юаней (700-885 тысяч рублей).

Вторым силовым вариантом является турбированный агрегат на 1,4 литра с мощностью 160 л.с. и 260 Нм. Работает мотор исключительно в тандеме с 7-диапазонной роботизированной КПП. За этот вариант оснащения в КНР просят уже от 87,9 до 97,9 тысячи юаней (0,95-1,06 млн рублей).

Как отмечает портал, именно эту версию седана компания Changan и привезла в Россию (судя по характерной радиаторной решетке и колесным дискам автомобиля).