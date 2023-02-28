В России хотят освободить от транспортного налога одну категорию семей

В Госдуме предложили ввести льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами.

Инициатива исходит от Евгения Федорова, сообщает RT. Он указывает на то, что автомобиль является важнейшей жизненной потребностью в таких семьях, так как детей с серьезными заболеваниями неудобно либо вовсе невозможно перевозить на общественном транспорте. Некоторые регионы сами вводят подобные льготы, но необходима мера федерального уровня, сказал депутат.

Письмо Федорова отправлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. По оценкам самого министерства, в России на конец 2022 года числилось 725 тысяч детей с инвалидностью, и для многих из них личный автомобиль жизненно необходим.

Некоторые субъекты вводят локальные меры поддержки, освобождая такие семьи от транспортного налога, отмечает Федоров. Но льготы действуют только на машины, мощность которых не превышает определенного показателя. По мнению депутата, необходима единая федеральная льгота, причем освободить от налога нужно «один личный автомобиль в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, независимо от мощности, года выпуска и иных характеристик».