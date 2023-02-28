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38 минут назад

Акционеры Tesla подали в суд на компанию и Маска

Лера Букина

Акционерами американского автопроизводителя Tesla был подан коллективный иск против фирмы и ее руководителя миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исковое заявление.

Акционеры Tesla подали в суд на компанию и Маска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Компанию и предпринимателя обвиняют в обмане об уровне автономности и безопасности выпускаемых электрических машин.

Отмечается, что ответчики делали ложные или вводящие в заблуждение заявления. Кроме того, они «переоценили эффективность, жизнеспособность и безопасность технологий автопилота и полностью автономного вождения Tesla».

Заявители приводят несколько публикаций в СМИ, в которых сообщается об авариях с участием машин Tesla. Некоторые инциденты повлекли за собой гибель граждан.

В документе также привели расследования властей США в отношении технологий автопилота компании. Кроме того, сообщается об отзывной кампании в отношении 363 тысяч электрокаров в связи со сбоями в работе программного обеспечения технологии полностью автономного вождения.

Подчеркивается, что вышеуказанные случаи снижали стоимость акций фирмы.

В иске говорится, что из-за «неверных действий и упущений ответчиков», а также резкого падения рыночной стоимости акций компании истец и другие участники понесли значительные убытки и потери.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года российский рынок новых электрокаров увеличился на 30%, а россияне купили 359 новых электромобилей.

Автоновости,Tesla,
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