«Москвич» добивается полной компенсации утильсбора

«Москвич» просит у правительства полной компенсации утилизационного сбора.

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Утильсбор, который взымается со всех автомобилей на российском рынке, компенсируется государством в объеме, привязанном к уровню их локализации. На сегодняшний день полную компенсацию в легковом сегменте получает лишь АвтоВАЗ, а «Москвич», который собирает методом крупноузловой сборки китайские JAC с иным шильдиком, на полную компенсацию рассчитывать не может. В связи с этим столичный завод и предлагает отменить привязку объема компенсации к уровню локализации.

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Вместо этого «Москвич» предлагает ввести полную компенсацию утильсбора в обмен на обязательство направлять эти средства на развитие модельного ряда. Представитель московского завода Татьяна Редько на слушаниях в Совете Федерации заявила, что у компании дефицит ресурсов для собственного развития, и потому вопрос 100-процентной компенсации утильсбора так важен.

Но по действующим правилам «Москвич» на полную компенсацию претендовать не может, так как для этого требуется довольно высокий уровень локализации производства. Завод же выпускает китайские автомобили, хоть и под собственным брендом.

Идея полной компенсации, предложенная «Москвичом», ранее уже выносилась на обсуждение. Тогда речь шла о том, что без компенсаций невозможно наращивать уровень локализации, однако о реинвестировании сэкономленных средств в развитие модельного ряда речи не было. Дело в том, что инвестиции в локализацию производства и так прописаны в СПИКе (специальный инвестконстракт).

Так, в СПИКе КамАЗа, который выступает технологическим партнером «Москвича», осенью 2022 года были включены легковые автомобили с ДВС и электрокары. И обязательства по локализации в инвестконтракте присутствуют.