Россияне уверены, что западные компании вернутся на наш авторынок

61% жителей России считает, что иностранные автокомпании вернутся в нашу страну. Об этом сообщает «Тарантас Ньюс» со ссылкой на результаты опроса «Открытие Авто».

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42% опрошенных хотели бы, чтобы на авторынок вернулись европейские бренды. 39% граждан не хватает японских машин, а за то, чтобы вновь поставлялись американские и корейские иномарки, высказались 15% и 5% соответственно.

— Больше всего об уходе «корейцев» сожалеют в Московском регионе (52%) и Центральном федеральном округе (50%), «японцев» — на Дальнем Востоке (85%), «корейцев» — в Северо-Кавказском и Уральском округах, «американцев» — на Северо-Западе, — сказано в отчете исследования.

При этом большая часть респондентов уверена в том, что серый импорт не возместит дефицита из-за высокой стоимости ввозимых аналогов или несоответствия заграничных комплектаций российским реалиям. В то же время, по мнению соотечественников, намечаются положительные тенденции в развитии российского автопрома из-за импортозамещения и инвестиций. При этом чуть более трети опрошенных (36%) согласны с тем, что схема параллельного импорта со временем заработает, так как дилеры приспособятся ввозить все востребованные модели.