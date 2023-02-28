Россияне уверены, что западные компании вернутся на наш авторынок

61% жителей России считает, что иностранные автокомпании вернутся в нашу страну. Об этом сообщает «Тарантас Ньюс» со ссылкой на результаты опроса «Открытие Авто».
42% опрошенных хотели бы, чтобы на авторынок вернулись европейские бренды. 39% граждан не хватает японских машин, а за то, чтобы вновь поставлялись американские и корейские иномарки, высказались 15% и 5% соответственно.
— Больше всего об уходе «корейцев» сожалеют в Московском регионе (52%) и Центральном федеральном округе (50%), «японцев» — на Дальнем Востоке (85%), «корейцев» — в Северо-Кавказском и Уральском округах, «американцев» — на Северо-Западе, — сказано в отчете исследования.
При этом большая часть респондентов уверена в том, что серый импорт не возместит дефицита из-за высокой стоимости ввозимых аналогов или несоответствия заграничных комплектаций российским реалиям. В то же время, по мнению соотечественников, намечаются положительные тенденции в развитии российского автопрома из-за импортозамещения и инвестиций. При этом чуть более трети опрошенных (36%) согласны с тем, что схема параллельного импорта со временем заработает, так как дилеры приспособятся ввозить все востребованные модели.
Также респонденты полагают, что автодилеры продолжат расширять рынок за счет китайских марок машин. При этом почти 70% опрошенных ожидают рост цен на автомобили в 2023 году.