В Китае объявлен отзыв 94 тысяч дефектных BMW

BMW бесплатно отремонтирует более 94 тысяч дефектных автомобилей в Китае

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Под отзыв попали 94 395 машин, причем сразу из-за трех дефектов. Так, у iX3, i3, i4 и iX сбоит блок управления батареей, из-за чего электрокары могут перестать заряжаться. Помимо этого, у i3 и iX3 может отказать звуковое оповещение при приближении к пешеходам, а у седанов 7 серии 2022 года выпуска существует риск отказа пассажирской подушки безопасности.

За отзыв автомобилей отвечает совместное предприятие Brilliance-BMW и местное представительство баварской марки. В ремонт направят 37 197 экземпляров iX3 2020-2022 годов, 18,5 тысячи прошлогодних i3, 1985 штук i4 2022 года и 2929 кроссоверов iX 2021-2022 годов выпуска.

Вторая часть отзывной кампании затрагивает электромобили i3 eDrive35L 2022–2023 годов и iX3 2020–2023-х – всего 33 021 машина. А третья часть отзыва коснется 763 седанов 7 серии, произведенных в период с 19 июля по 15 декабря 2022 года.

Во всех трех случаях проблемы устраняются путем обновления программного обеспечения – работы будут проведены бесплатно для владельцев. В BMW заверили, что не было зарегистрировано ни одного несчастного случая, причиной которого были бы обнаруженные дефекты.