Четыре автобренда в России изменили цены в феврале

В феврале 2023 года прайс-листы на свои машины в России обновили четыре автопроизводителя. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на собственное исследование.
Так, бренд Chery увеличил скидки на все свои кроссоверы. На 50 тыс. руб. доступнее стали все модели бренда во всех комплектациях. Марка Haval дает скидки 50-200 тыс. руб. на новые автомобили, выпущенные в 2022 и 2023 годах.
В свою очередь, Dongfeng в феврале поднял цены на единственную легковую модель в России – кроссовер DFM 580. Лишившись базовой комплектации с «механикой», он остался в продаже только в топовой версии с вариатором, которая подорожала на 91 тыс. руб.
«АвтоВАЗ» в феврале 2023 года корректировал свои прайс-листы дважды. В первый раз он лишил универсала Lada Granta Cross базовой комплектации Classic'22, вследствие чего минимальная стоимость модели увеличилась на 76,6 тыс. руб. Позже подорожала Lada Niva Travel в комплектации Black. Ее цена увеличилась на 62 тыс. руб.