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1 час назад

В России четыре автобренда изменили цены на машины в феврале 2023 года

Газета.Ru

В феврале 2023 года прайс-листы на свои машины в России обновили четыре автопроизводителя. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на собственное исследование.

Четыре автобренда в России изменили цены в феврале
Фото: HAVALHAVAL

Так, бренд Chery увеличил скидки на все свои кроссоверы. На 50 тыс. руб. доступнее стали все модели бренда во всех комплектациях. Марка Haval дает скидки 50-200 тыс. руб. на новые автомобили, выпущенные в 2022 и 2023 годах.

В свою очередь, Dongfeng в феврале поднял цены на единственную легковую модель в России – кроссовер DFM 580. Лишившись базовой комплектации с «механикой», он остался в продаже только в топовой версии с вариатором, которая подорожала на 91 тыс. руб.

«АвтоВАЗ» в феврале 2023 года корректировал свои прайс-листы дважды. В первый раз он лишил универсала Lada Granta Cross базовой комплектации Classic'22, вследствие чего минимальная стоимость модели увеличилась на 76,6 тыс. руб. Позже подорожала Lada Niva Travel в комплектации Black. Ее цена увеличилась на 62 тыс. руб.

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