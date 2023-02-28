Четыре автобренда в России изменили цены в феврале

В феврале 2023 года прайс-листы на свои машины в России обновили четыре автопроизводителя. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на собственное исследование.

Фото: HAVAL HAVAL

Так, бренд Chery увеличил скидки на все свои кроссоверы. На 50 тыс. руб. доступнее стали все модели бренда во всех комплектациях. Марка Haval дает скидки 50-200 тыс. руб. на новые автомобили, выпущенные в 2022 и 2023 годах.

В свою очередь, Dongfeng в феврале поднял цены на единственную легковую модель в России – кроссовер DFM 580. Лишившись базовой комплектации с «механикой», он остался в продаже только в топовой версии с вариатором, которая подорожала на 91 тыс. руб.