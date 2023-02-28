На вторичный рынок хлынули машины из таксопарков

В России подскочил спрос на автомобили с пробегом, что во многом связано с расширением ассортимента на "вторичке". В этих условиях покупатели должны быть особенно внимательны при выборе машины, ведь сейчас на рынок массово выходят автомобили из такси и каршеринга.

Берегись автомобиля!

Видео дня

В то время как продажи новых машин продолжают снижаться, вторичный авторынок внезапно показал рост. Так, в январе 2023 года россияне приобрели 361,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом - на 7% больше, чем за тот же месяц прошлого года, гласят данные агентства "Автостат". Таким образом, кривая продаж вышла в "плюс" впервые с сентября 2021-го. По словам участников рынка, такой результат отчасти обусловлен расширением предложения за счет автомобилей из такси и каршеринга, которые начали обновлять свои парки новыми китайскими машинами.

Как рассказал "РГ" директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков, на рост продаж влияет каждый источник пополнения склада, в том числе и с помощью автомобилей каршеринга и таксопарков. Чаще всего они продаются в регионах, где меньше знают о том, как они эксплуатировались.

"Автомобили из таксопарков и каршеринга имеют свои плюсы и минусы. Главным и, наверное, единственным плюсом является их стоимость, которая часто бывает ниже аналогов. Рекомендуется обязательно проверять рассматриваемый для покупки автомобиль с пробегом по различным известным отчетам, была ли машина в каршеринге и имела ли лицензию такси.

Но минусов намного больше: утроенная эксплуатация, исходя из пробега; самостоятельное обслуживание вне сервиса официального дилера, то есть не в соответствии с требованиями импортера; очень большое количество транспортных повреждений, вплоть до тотальных разрушений автомобиля; повышенный износ салона и трудности с последующей продажей", - говорит эксперт.

Автомобили, использовавшиеся в каршеринге или такси, покупать невыгодно, поскольку они практически исчерпали свой ресурс из-за интенсивной эксплуатации, однако дефицит иномарок в сегменте новых авто стал основной причиной роста интереса к ним на вторичном рынке, отмечает генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.

Кроме того, по его словам, в январе 2023 года заметно выросло количество предложений о продаже подержанных иномарок премиального класса - это обусловлено возникновением сложностей с обновлением их программного обеспечения, что для этих машин критично: время ремонта увеличилось в несколько раз, как и стоимость их содержания.

Иномарки идут нарасхват

Между тем, на российском рынке автомобилей с пробегом вновь сменился лидер - по итогам января 2023-го им стал Ford Focus с показателем 7,9 тыс. купленных машин (+6%). На вторую строчку в рейтинге продаж впервые вышел Hyundai Solaris, чей результат составил 7,6 тыс. автомобилей (+8%). Таким образом, пятидверный хэтчбек Lada Samara, ставший бестселлером по итогам 2022 года, опустился на третье место - в январе этого года на нем остановили свой выбор 7,6 тыс. покупателей (-5%). Далее следует еще одна популярная иномарка - Kia Rio (7,4 тыс. шт., +9%), а замыкает пятерку лидеров седан Lada Priora (6,8 тыс. шт., -10%).

В топ-10 самых популярных моделей на вторичном рынке также вошли Toyota Corolla (6,4 тыс. шт., +8%), Toyota Camry (6,4 тыс. шт., +19%), Lada 2107 (5,8 тыс. шт., -3%), Lada Niva Legend (5,4 тыс. шт., -9%) и седан Lada Granta (5,1 тыс. шт., -1%). Как видно, все иномарки в "десятке" бестселлеров показывают рост продаж, в то время как спрос на подержанные "Лады" снижается.

"Модели Lada сейчас можно приобрести у дилеров как в упрощенных, так и в полных версиях, а такие иномарки как Hyundai Solaris или Kia Rio в автосалонах на данный момент приобрести практически невозможно. При этом они всегда были востребованы в сегменте авто с пробегом благодаря своей надежности и хорошему техническому оснащению", - комментирует Денис Мигаль.

По словам директора по продажам с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимира Желобова, наибольший спрос отмечен в сегменте иномарок со сроком эксплуатации до 5 лет, поэтому рост стоимости на эти машины сохранится. По причине низкой покупательной способности интерес автомобилистов в массовом сегменте смещается в сторону китайских машин с пробегом. Однако авто из Китая не заменят западные машины премиум-сегмента. В текущем году также отмечается спрос на европейские автомобили с минимальным пробегом, поставленные в рамках параллельного импорта.

Дефицит не страшен?

Действительно, доступность новых иномарок во многом будет определять динамику продаж на вторичном авторынке, ведь в текущих условиях автомобили с пробегом зачастую стали альтернативой новым машинам. Учитывая, что дефицит последних, судя по всему, окончательно не исчезнет, спрос на "бэушки" будет неминуемо расти.

Так, согласно базовому прогнозу "Автостата", в 2023 году вторичный авторынок увеличится на 5% - до 5,1 млн машин. При оптимистичном развитии событий будет продано 5,25 млн автомобилей с пробегом - на 8% больше, чем в 2022 году. Показательно, что даже пессимистичный сценарий предполагает, пусть и символический, но рост продаж - на 1% до 4,93 млн машин.

"Вероятность падения продаж автомобилей с пробегом минимальна, а точнее - равна нулю. Единственное, что может повлиять на падение продаж автомобилей с пробегом, - ухудшение экономической обстановки в стране, что приведет к снижению покупательского спроса и временной приостановке замены автомобиля. Соответственно, предложение автомобилей с пробегом сократится, а цены из-за этого могут подрасти", - рассуждает Николай Баскаков.

В свою очередь, Денис Мигаль также считает, что в условиях нехватки новых авто, спрос на вторичном рынке будет оставаться стабильно высоким. Из-за этого возможен дефицит машин с пробегом, так как на сегодняшний день рынку, по большому счету, пополняться неоткуда.

"Владельцы ликвидных авто не спешат их продавать, поскольку за вырученную сумму сложно будет приобрести новый автомобиль или машину выше классом. Ввоз авто из дружественных стран в обход санкций также не стал эффективным способом обновления российского рынка: поставки автомобилей из Казахстана значительно сократились из-за трудностей процедуры растаможки, а рынки Грузии и Армении "атаковали" перекупщики, что негативно отразилось на конечной стоимости привозимых оттуда авто для потребителей, и, соответственно, сократило спрос на них.