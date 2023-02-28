Премьера гибридного кроссовера Chery в РФ состоится весной 2023 года

Новый гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ планируется представить на российском рынке весной 2023 года, сообщили «Газете.Ru» в российском офисе Chery. Автомобиль уже проходит сертификацию.
«Сначала на рынке появится гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+. На сегодняшний день мы проходим процедуру сертификации и выполняем программу испытаний в российских условиях. В планах представить этой весной. Назвать точную дату дебюта сложно, но очень большие стремления завершить все к апрелю», — сообщила глава пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская.
В Китае продажи Chery Tiggo 8 Pro e+ начались в 2022 году. Длина модели — 4722 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1747 мм, размер колесной базы — 2710 мм. Автомобиль получил 1,5-литровый турбодвигатель и два электромотора, а также трехступенчатую гибридную трансмиссию DHT. Суммарная мощность силовой установки составляет 326 л.с.