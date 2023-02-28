Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
23 минуты назад

Премьера гибридного кроссовера Chery в России состоится весной 2023 года

Газета.Ru

Новый гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ планируется представить на российском рынке весной 2023 года, сообщили «Газете.Ru» в российском офисе Chery. Автомобиль уже проходит сертификацию.

Премьера гибридного кроссовера Chery в РФ состоится весной 2023 года
Фото: CheryChery

«Сначала на рынке появится гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+. На сегодняшний день мы проходим процедуру сертификации и выполняем программу испытаний в российских условиях. В планах представить этой весной. Назвать точную дату дебюта сложно, но очень большие стремления завершить все к апрелю», — сообщила глава пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская.

В Китае продажи Chery Tiggo 8 Pro e+ начались в 2022 году. Длина модели — 4722 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1747 мм, размер колесной базы — 2710 мм. Автомобиль получил 1,5-литровый турбодвигатель и два электромотора, а также трехступенчатую гибридную трансмиссию DHT. Суммарная мощность силовой установки составляет 326 л.с.

Автоновости,Chery Tiggo,Chery,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий