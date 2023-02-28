Премьера гибридного кроссовера Chery в РФ состоится весной 2023 года

«Сначала на рынке появится гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+. На сегодняшний день мы проходим процедуру сертификации и выполняем программу испытаний в российских условиях. В планах представить этой весной. Назвать точную дату дебюта сложно, но очень большие стремления завершить все к апрелю», — сообщила глава пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская.