Альянс Stellantis сократит 2000 рабочих мест в Италии

По данным издания SPEEDME.RU, автопроизводитель Stellantis запланировал на 2023 год сокращение около 2000 рабочих мест в Италии. Эта цифра составляет 4,3% от штата в 47 000 сотрудников в стране. Стоит отметить, что в 2022 году произошли аналогичные сокращения.

Фото: Stellantis Stellantis

Альянс заявил, что это коснется рабочих, которые не взаимодействуют напрямую с производством. Они получат льготы и зарплату за период до двух лет. Отметим, что многие автопроизводители начали переходить на создание исключительно электрических автомобилей, что требует сокращения затрат.