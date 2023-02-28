Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
35 минут назад

Альянс Stellantis сократит 2000 рабочих в Италии

Моя Москва.онлайн

По данным издания SPEEDME.RU, автопроизводитель Stellantis запланировал на 2023 год сокращение около 2000 рабочих мест в Италии. Эта цифра составляет 4,3% от штата в 47 000 сотрудников в стране. Стоит отметить, что в 2022 году произошли аналогичные сокращения.

Альянс Stellantis сократит 2000 рабочих мест в Италии
Фото: Stellantis Stellantis

Альянс заявил, что это коснется рабочих, которые не взаимодействуют напрямую с производством. Они получат льготы и зарплату за период до двух лет. Отметим, что многие автопроизводители начали переходить на создание исключительно электрических автомобилей, что требует сокращения затрат.

Ранее в этом месяце Ford Motor заявила, что сократит 3800 рабочих мест в Европе.

Автоновости,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий