Новый Volkswagen Golf R станет электрокаром с двумя моторами

Полностью электрический хэтчбек Volkswagen Golf R получит полный привод.

Фото: Autocar Autocar

Известно, что Гольф сменит поколение во второй половине нынешнего десятилетия и получит «заряженную» версию R – это произойдет ближе к 2030 году. Как выяснил британский Autocar, будущий хот-хэтч оснастят двухмоторной установкой – электромоторы установят на передней и задней осях, что обеспечит Golf R привод на все четыре колеса. Суммарная отдача двух агрегатов превысит 300 лошадиных сил.

По неофициальным данным, в основу Golf девятого поколения ляжет платформа MEB Entry, а к названию модели могут добавить приставку ID. По одной из версий, Golf сохранит историческое название, по другой – сменит его на ID.2. Позже на рынок выйдет и его «заряженный» вариант, который сможет составить конкуренцию 500e Abarth и грядущей Alpine R5.

В Volkswagen заявили, что к 2030 году все модели линейки R Performance будут полностью электрическими, и в настоящей момент «несколько электрокаров с приставкой R уже находятся на стадии планирования». Есть ли в их числе Golf R, пока неизвестно.

Autocar / Volkswagen ID2 R Render

Что же касается актуального Golf восьмого поколения, то он дебютировал в 2019 году, а в 2022-м модель обзавелась юбилейной R-версией. Golf R 20 Years стал самым мощным серийным Гольфом в истории: турбомотор форсировали до 333 лошадиных сил, что на на 13 сил больше, чем у обычного Golf R.