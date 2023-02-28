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55 минут назад

Салон нового Volkswagen ID.Buzz сделают из мусора

Car.ru

Автопроизводитель Volkswagen готовится сделать новый шаг в сборке машин. Салон семейства VW ID будет изготавливаться с использованием пластика и мусора.

Салон нового Volkswagen ID.Buzz сделают из мусора
Фото: Volkswagen Volkswagen

В семействе Volkswagen ID появятся инновации, которые будут официально представлены вместе с ID.Buzz. Последний представляет собой современную интерпретацию известного автобуса. Всего год назад производитель продемонстрировал его и удивил публику необычным оформлением кузова. В оснащении транспорта предусматривается полностью электрическая трансмиссия.

Особенностью авто является наличие большого количества экологичных решений.

Так, в оформлении салона используется искусственная кожа. Некоторые составляющие внутри изготовлены из переработанного материала. Такие инновации в дальнейшем будут применяться и в других моделях семейства ID.

С моделью ID.Buzz производитель сумел раскрыть новые возможности применения переработанных материалов. В салоне некоторые элементы выполнены из морского мусора и выброшенного пластика. Используются такие материалы для поверхности в отделке салона. Внешняя обивка кресел выполнена из материала, который производитель обозначает как Seaqual. Известно, что на 10% он состоит из выловленного в море мусора, который проходит переработку.

Представители компании отмечают, что такие решения в совокупности позволяют сократить выбросы СО2 почти на 30%. В данном случае речь идет о сравнении инновационных решений и стандартной сборки автомобилей.

В салоне ID.Buzz некоторые детали в верхней части и напольное покрытие имеют в основе полиэстер, который может перерабатываться. В изоляции тоже есть необычное решение - пластик, прошедший переработку. Даже снаружи есть детали, которые выполнены в соответствии с новой стратегией - облицовка днища и подкрылки.

Volkswagen отказался от хромированных элементов в оформлении автомобилей. В компании теперь используют краску, которая имеет эффект хрома. Состав отличается биологической основой и не представляет вреда для окружающей среды.

Автоновости,Volkswagen,
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