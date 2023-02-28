В России выставили на продажу новые Mazda CX-5

Дилеры в нескольких городах России выставили на продажу новые кроссоверы Mazda CX-5 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие лоты размещены на электронных «досках» объявлений и на сайтах автосалонов.

Фото: Mazda Mazda

В частности, дилер из Курска предлагает кроссоверы 2023 года выпуска с двигателем 2.0 мощностью 155 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом за 3,7 млн рублей. В комплектацию входит аудиосистема Bose, передние и задние парктроники, камера заднего вида, бесключевой доступ.