В России выставили на продажу новые Mazda CX-5

Дилеры в нескольких городах России выставили на продажу новые кроссоверы Mazda CX-5 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие лоты размещены на электронных «досках» объявлений и на сайтах автосалонов.
В частности, дилер из Курска предлагает кроссоверы 2023 года выпуска с двигателем 2.0 мощностью 155 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом за 3,7 млн рублей. В комплектацию входит аудиосистема Bose, передние и задние парктроники, камера заднего вида, бесключевой доступ.
Полноприводную версию кроссовера с мотором 2.5 мощностью 196 л.с. продавец из Владивостока оценил в 4,2 млн рублей. Дилер в Красноярске назначил цену за Mazda CX-5 с полным приводом и мотором 2.5 (187 л.с.) 4,6 млн рублей. Согласно описанию автомобиля, в его оснащение входит система мониторинга слепых зон, функция слежения за полосой и люк.