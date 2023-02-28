Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
28 минут назад

Стала известна судьба завода Toyota в России

Российская Газета

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик рассказал ТАСС, что неиспользуемые земельные участки, принадлежащие автомобильному заводу Toyota, планируется передать городу для последующего создания индустриального парка.

Территорию разделят на участки по два гектара и предоставят их "промышленным предприятиям, которые будут нуждаться в земельных ресурсах".

Также Соловейчик добавил, что один из корпусов на площадке General Motors планируется использовать для создания единой площадки для обучения промышленных рабочих для всего города.

Завод "Тойота Мотор" расположен в Шушарах вблизи одноименной станции метро. Предприятие было открыто в 2007 году, в сентябре 2022 года компания заявила о невозможности продолжения производства на промышленной площадке в Петербурге. Большую часть сотрудников завода уволили по соглашению сторон в январе.

В Шушарах выпускались кроссоверы RAV4 и седаны Camry. Кроме непосредственно сборки автомобилей здесь осуществлялась сварка и окраска кузовов, штамповка кузовных деталей, производство пластиковых наименований.

Ранее в Toyota опровергли, что компания поставляет запчасти в Россию.

Автоновости,Видео,Toyota,Кирилл Соловейчик,General Motors,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий