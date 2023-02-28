Стала известна судьба завода Toyota в России

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик рассказал ТАСС, что неиспользуемые земельные участки, принадлежащие автомобильному заводу Toyota, планируется передать городу для последующего создания индустриального парка.

Территорию разделят на участки по два гектара и предоставят их "промышленным предприятиям, которые будут нуждаться в земельных ресурсах".

Также Соловейчик добавил, что один из корпусов на площадке General Motors планируется использовать для создания единой площадки для обучения промышленных рабочих для всего города.

Завод "Тойота Мотор" расположен в Шушарах вблизи одноименной станции метро. Предприятие было открыто в 2007 году, в сентябре 2022 года компания заявила о невозможности продолжения производства на промышленной площадке в Петербурге. Большую часть сотрудников завода уволили по соглашению сторон в январе.

В Шушарах выпускались кроссоверы RAV4 и седаны Camry. Кроме непосредственно сборки автомобилей здесь осуществлялась сварка и окраска кузовов, штамповка кузовных деталей, производство пластиковых наименований.