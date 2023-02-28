В ассортименте Volkswagen вновь появятся гибридные модели

Подключаемые гибриды компании Volkswagen были недоступны для покупки на некоторых европейских рынках в минувшем году. Как информирует SPEEDME.RU, в частности, невозможно было купить популярные у автовладельцев Skoda Octavia, SEAT Tarraco, Golf, а также Tiguan eHybrid.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Дело в том, что на протяжении года у брендов Volkswagen, SEAT и Skoda наблюдается дефицит микрочипов. Именно из-за этого модели автомобилей, которые оснащены технологией PHEV от германского автогиганта, пропали из дилерских центров Европы в минувшем года и в начале 2023-го.