Представлен обновленный Hyundai i10

Компания Hyundai обновила хэтчбек i10.

Фото: © Hyundai © Hyundai

Европейский вариант модели получил небольшие косметические изменений внешности, обзавелся новой комбинацией приборов и современной медиасистемой. В палитре кузовных красок i10 появились два новых цвета. Сиденья теперь можно обить тканью с рисунком в клетку. Кроме того, штатно на хэтчбеки стали ставить улучшенную систему предотвращения фронтальных столкновений с режимами для города и трассы и функцией распознавания велосипедистов.

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Субкомпакт i10 появился в модельном ряду Hyundai 16 лет назад. В 2019-м дебютировал хэтчбек нынешнего, третьего поколения. Сначала его показали в версии для Индии, а уже через месяц компания представила и европейский вариант. Обновление машины пережили тоже с небольшой разницей во времени: индийский Grand i10 Nios в начале года, а стандартная «десятка» — буквально на днях.

Hyundai

Модернизация оказалась довольно скромной. Хэтчбек получил новую решетку радиатора с интегрированными ходовыми огнями, 15-дюймовые колеса другого дизайна и два новых цвета кузова: светло-серый Lumen Grey и отливающий фиолетовым синий колер Meta Blue. Вдобавок изменился рисунок фар и фонарей, причем сзади светодиодные полосы выстраиваются в литеру «Н».

Внутри можно найти цифровые приборы, маршрутный компьютер с диагональю экрана 4,2 дюйма и несколько разъемов USB-C. Штатная медиасистема i10 поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также позволяет обновлять навигационные карты «по воздуху». Среди других новшеств — синяя подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира и стайлинг-пакет Purple Package с клетчатой обивкой сидений и яркими акцентами на передней панели.

Стандартно обновленный i10 идет с комплексом безопасности Hyundai Smart Sense. Это системы предотвращения фронтальных столкновений (добавлено распознание велосипедистов), удержания в полосе и напоминания о пассажирах на втором ряду. Поскольку о гамме двигателей не сказано ни слова, она, вероятно, осталась прежней. Сейчас это «атмосферники» 1.0 MPI (67 л.с.) и 1.2 MPI (84 л.с.) либо «турботройка» 1.0 T-GDI (100 л.с.), если речь идет о i10 N Line.