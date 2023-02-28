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1 час назад

Два кроссовера и седан: президент АвтоВАЗа рассказал о новинках Lada

Российская Газета

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов конкретизировал список новых Lada, которые планируют выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Имена партнёров по-прежнему держатся в секрете.

Президент АвтоВАЗа рассказал о новинках, которые выпустят на бывшем заводе Nissan в Петербурге
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗаПресс-служба АвтоВАЗа

"Я не могу назвать конкретные модели, но класс назвать могу. До конца 2023 года появятся несколько тысяч кроссоверов в сегменте C и D и седан в сегменте D. Как минимум три модели. В ближайшее время будем запускать конвейер", - сообщил Соколов в интервью "Парламентской газете".

Разумеется, седан и два кроссовера будут автомобилями другой марки. По одному из предположений, в Петербурге АвтоВАЗ может начать выпуск моделей FAW с шильдиками Lada. По крайней мере, у FAW есть и кроссоверы заявленных классов - Bestune T77 и чуть более компактный Bestune T55, и седан Bestune B70.

Президент АвтоВАЗа открыто говорит о том, что в нынешних реалиях говорить о модели собственной разработки не приходится - дорого. Даже создание и освоение выпуска отдельных узлов является пока непосильной задачей, поэтому новым Lada не положены ни полный привод, ни АКПП, ни турбомоторы.

"Платформа новая разрабатывается не менее 3-4 лет и стоит не менее 70 миллиардов рублей. В планах выход на такие модели пока с невысокой локализацией. Потом за счет восстановления российских поставщиков будем доводить локализацию до приемлемого уровня, чтобы рассчитывать на господдержку", - рассказал Соколов.

АвтоВАЗ продолжает модернизацию текущих автомобилей: готовится к выпуску Niva Legend с более мощным двигателем и спорт-версия внедорожника, к концу 2024 года должна выйти так называемая Lada Granta 2, созданная на платформе CMF-B бывших партнёров по альянсу, ещё через год АвтоВАЗ представит кроссовер на модернизированной платформе Lada Vesta, которая через несколько дней отправится в серию.

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