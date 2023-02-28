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48 минут назад

В Pirelli придумали, чем заменить шины российского производства

Motor.ru

Итальянская компания Pirelli заменит российские шины турецкими и румынскими.

В Pirelli придумали, чем заменить шины российского производства
Фото: Motor.ruMotor.ru

Таким образом шинный автопроизводитель намерен компенсировать отсутствие поставок резины из России в Европу. До введения запрета на ввоз готовой российской продукции в ЕС шины поставляли с двух заводов, расположенных в Воронеже и Кирове. Однако в марте итальянский концерн приостановил инвестиции в российские предприятия и активизировал альтернативных поставщиков.

Компания Pirelli располагает 18 производственными площадками в 12 странах и продает продукцию в 160 государствах. До весны прошлого года резину с российских заводов в Воронеже и Кирове поставляли на европейский рынок: в 2022-м на Россию приходилось четыре процента продаж группы и 11 процентов от общей мощности.

Однако с введением санкций поставки шин российского производства в Европу прекратились. Как сообщает «Интерфакс», в настоящее время Pirelli увеличивает объемы поставок шин из Румынии и Турции «для замещения российского экспорта на европейских рынках». При этом на предприятиях в России компания использует сырье преимущественно местных поставщиков вместо европейских.

Год назад зарубежные шинные производители остановили производство продукции на российских заводах – помимо Pirelli, такое решение приняли в Michelin, Bridgestone и других компаниях. Позже о возобновлении выпуска шин сообщили Nokian, Continental и Yokohama.

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