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19 минут назад

Первый седан Exeed подловили на испытаниях: фото внешности и салона

Российская Газета

Премиальный суббренд Chery продолжает работу над новыми моделями: только кроссовер Yaoguang (AtlantiX) вышел на рынок, как "шпионы" сфотографировали следующую новинку.

Первый седан Exeed подловили на испытаниях
Фото: СоцсетиСоцсети

Седан Exeed под кодовым обозначением E03, по неофициальной информации, имеет длину кузова 4,95 метра, ширина составляет 1,96 м, а межступичное расстояние - 2,9 метра.

Концепция дизайна несмотря на камуфляжную плёнку просматривается: новинка похожа на одного из многочисленных "китайцев" на новой энергии или на Lucid Air. Автомобиль получил узкие светодиодные фары, соединённые полосой, эффектные задние фонари, потайные ручки дверей. Купеобразный силуэт "портит" разве что "горб" над лобовым стеклом - аналогичный, к слову, имеется и у нового Volvo EX90. В нём спрятаны главные органы чувств модели, позволяющие предположить у автомобиля наличие системы автопилота третьего уровня.

Соцсети

"Шпионы" сумели заглянуть и внутрь салона, где их встретил узкий экранчик приборной панели, большой тачскрин мультимедиа и отсутствие аналоговых клавиш. Впрочем, они могут появиться, так как на испытаниях находится предсерийный образец с компромиссными решениями, не влияющими на эффективность оценки будущей новинки.

Какую силовую установку получил Exeed E03, пока неизвестно. По предположениям китайских автоэкспертов, седан могли оснастить аккумуляторами CATL нового поколения, обеспечивающими 700 километров пробега на одной зарядке.

Презентовать Exeed E03 могут в конце 2023 года.

В этом году марка Exeed подготовила для российского рынка несколько новинок, в числе которых упомянутый выше флагман Exeed AtlantiX.

Соцсети
Автоновости,Chery,Volvo,
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