Tesla построит огромный завод за 5 миллиардов долларов

Производитель электрокаров намерен расширять глобальное производство, чему поспособствует новый мексиканский завод, который должен стать крупнейшей площадкой по производству электрокаров в мире. Для строительства Tesla выбрала окрестности города Монтеррей в приграничном северном штате Нуэво-Леон. Вложения в завод, который сможет выпускать по два миллиона электрокаров ежегодно, составят более пяти миллиардов долларов.

Новая «Гигафабрика» недалеко от Монтеррея «дополнит другие производства», сказал глава Tesla Илон Маск в конце трехчасовой презентации на «Дне инвестора» в среду, назвав это «вероятно, самым значительным объявлением дня». Сообщается, что до этого Маск в течение нескольких месяцев регулярно созванивался с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Сам Обрадор подтвердил договоренность с американцами, а замминистра иностранных дел Марта Дельгадо заявила, что инвестиции в проект со временем могут вырасти вдвое — до 10 миллиардов долларов. Часть из них может быть направлена на производство аккумуляторов. Однако поначалу их, вероятно, будут возить с техасской «Гигафабрики», расположенной примерно в семи часах езды.

Сам Маск пока не раскрывал ни размера инвестиций, ни мощностей будущего завода. По данным инсайдеров, он будет выпускать порядка двух миллионов машин в год и трудоустроит около шести тысяч человек.