Changan обвинил Geely в плагиате

Китайский автопроизводитель Changan уличил Geely в плагиате и пригрозил судом.
Поводом для споров стал дизайн моделей нового суббренда Galaxy, который Geely официально представил в конце февраля. В компании Changan посчитали, что облик седана Galaxy Light скопирован с ее моделей, и направили в Geely письмо с обвинением в нарушении интеллектуальных прав. В Geely на это ответили, что внешний вид автомобилей Galaxy полностью оригинальный и соответствует фирменной стилистике бренда. Дойдет ли дело до судебного разбирательства, пока неизвестно.
23 февраля китайский холдинг Geely объявил о запуске нового суббренда Galaxy – под этой маркой будут продаваться гибриды и электромобили в среднем и высоком ценовых сегментах. В тот же день показали и два концепта, которые предвещают серийные автомобили – кроссовер Galaxy L7 и седан Galaxy Light.
Вокруг последнего и начала разгораться скандал. Дизайн гибридной четырехдверки возмутил компанию Changan, которая отметила подозрительную схожесть Light и «концепт-кара Changan Automobile и серийных моделей компании». В Geely направили письмо, в котором попросили автопроизводителя «прекратить неправомерные действия». Если реакции не последует, то Changan оставил за собой право «принять юридические меры».
Стоит отметить, что в Changan не называют конкретную модель, дизайн которой якобы скопировали стилисты Geely. Можно предположить, что речь идет о седане Uni-V и его электрической версии Shenlan SL03.
Автомобили действительно похожи. И этому можно найти объяснение: за дизайн линейки Galaxy отвечает Чэнь Чжэнчэн, который является вице-президентом по дизайну Geely Auto. Он перешел в Geely в 2020 году, а до этого почти 20 лет работал в Changan Automobile, где в том числе разрабатывал дизайн моделей Uni.
Другим громким разбирательством, которое длилось больше трех лет, стал спор между Citroen и шведской Polestar из-за схожести логотипов, который продлился около трех лет. В 2020 году французы обвинили Polestar в плагиате и даже добился запрета на продажу автомобилей бренда во Франции. Разногласия удалось уладить только в прошлом году.