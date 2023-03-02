Changan обвинил Geely в плагиате

Китайский автопроизводитель Changan уличил Geely в плагиате и пригрозил судом.

Фото: Geely Geely

Поводом для споров стал дизайн моделей нового суббренда Galaxy, который Geely официально представил в конце февраля. В компании Changan посчитали, что облик седана Galaxy Light скопирован с ее моделей, и направили в Geely письмо с обвинением в нарушении интеллектуальных прав. В Geely на это ответили, что внешний вид автомобилей Galaxy полностью оригинальный и соответствует фирменной стилистике бренда. Дойдет ли дело до судебного разбирательства, пока неизвестно.

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23 февраля китайский холдинг Geely объявил о запуске нового суббренда Galaxy – под этой маркой будут продаваться гибриды и электромобили в среднем и высоком ценовых сегментах. В тот же день показали и два концепта, которые предвещают серийные автомобили – кроссовер Galaxy L7 и седан Galaxy Light.

Вокруг последнего и начала разгораться скандал. Дизайн гибридной четырехдверки возмутил компанию Changan, которая отметила подозрительную схожесть Light и «концепт-кара Changan Automobile и серийных моделей компании». В Geely направили письмо, в котором попросили автопроизводителя «прекратить неправомерные действия». Если реакции не последует, то Changan оставил за собой право «принять юридические меры».

Geely Galaxy Light Concept

Changan UNI-V

Стоит отметить, что в Changan не называют конкретную модель, дизайн которой якобы скопировали стилисты Geely. Можно предположить, что речь идет о седане Uni-V и его электрической версии Shenlan SL03.

Автомобили действительно похожи. И этому можно найти объяснение: за дизайн линейки Galaxy отвечает Чэнь Чжэнчэн, который является вице-президентом по дизайну Geely Auto. Он перешел в Geely в 2020 году, а до этого почти 20 лет работал в Changan Automobile, где в том числе разрабатывал дизайн моделей Uni.