Chery рассекретила новую платформу для седанов и кроссоверов

Марка Chery рассекретила подробности о платформе Mars, которая уже апробирована в серийном исполнении: первенцем стал новый Chery Tiggo 9.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Платформа Mars позволяет создавать компактные и среднеразмерные кроссоверы, седаны и минивэны с колёсной базой от 2700 до 2900 мм и длиной кузова 4600-4950 мм. Диапазон клиренса - от 120 до 180 мм.

Для моделей предусмотрены трансмиссии 1DHT130 мощностью до 197 л.с., которая подойдёт для моделей начального уровня, универсальная трёхступенчатая гибридная трансмиссия 3DHT165 мощностью 224 л.с. У последней есть более мощные версии: например, Chery Tiggo 8 Pro e+, который находится на пути в Россию, оснащён 326-сильной трансмиссией. Количество режимов работы и сценариев, применяемых при различных условиях вождения, ничем не отличается.

Самые экономичные версии на "Марсе" могут проезжать без дозаправки до 1300 км. Это не рекорд для отрасли, потому что столько же может проехать гибридный Geely Emgrand L, который, к слову, тоже оснащён трёхступенчатой гибридной системой.

Архитектура Mars поддерживает подвеску с непрерывным контролем демпфирования, а также электромагнитную подвеску. Последняя, по словам представителей марки, улучшила комфорт и сократила крены кузова на 50%, сделала авто бесшумнее и устойчивее более чем на 30%.

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За вычислительные способности платформы отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8155. Благодаря нему, шести камерам, 12 ультразвуковым радарам, 5 радарам миллиметрового диапазона и другим "органам чувств" автомобили на новой платформе в будущем получат систему интеллектуального беспилотного управления Chery Pilot L4.0.

О первенце на платформе Mars "РГ" уже рассказывала: Tiggo 9 наконец-то дебютировал официально, и в рамках премьеры была оглашена предварительная стоимость нового флагмана - 160 тысяч юаней (1,72 млн рублей).