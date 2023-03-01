Китайский Buick Electra E5 получил 30-дюймовый дисплей c разрешением 6K

Совместное предприятие SAIC-GM запустило в производство электрический кроссовер Buick Electra E5 в конце декабря, но его полноценная презентация ещё не прошла, а накануне опубликованы первые официальные фотографии интерьера.

Фото: SAIC-GM SAIC-GM

Китай — главный рынок для американской марки Buick, в доковидные времена ей удавалось сбывать здесь более миллиона машин в год, но по итогам 2022 года было реализовано 644 350 машин, что на 21% меньше, чем было в 2021-м. Вместе с тем продажи электромобилей Buick из устаревшей линейки Velite в прошлом году в Китае выросли на 73%, и своё будущее в Поднебесной Buick связывает преимущественно с электромобилями. В прошлом году была анонсирована линейка электромобилей нового поколения, объединённая именем Electra (в прошлом веке его носили крупные и хорошо оснащённые бензиновые модели Buick). Первенцем новой электрической линейки стал среднеразмерный кроссовер Buick Electra E5, впервые засвеченный в ноябре.

SAIC-GM

28 декабря пресс-служба SAIC-GM сообщила о старте производства Buick Electra E5 на заводе в Ухане. Полноценная презентация кроссовера ожидается в марте, выход на рынок — до конца первого полугодия. Дизайн Electra E5 разработан в Китае с учётом вкусов и предпочтений китайских потребителей, но в его основе лежит разработанная в США модульная платформа Ultium.

SAIC-GM

Прямым американским аналогом Buick Electra E5 является представленный в сентябре прошлого года Chevrolet Equinox EV, у этих моделей одинаковая колёсная база — 2954 мм, но разные габариты и характеристики силовых установок. Габаритная длина Buick Electra E5 — 4892 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1655 мм. Для Electra E5 в базе китайского Минпрома заявлен пока всего один электромотор мощностью 180 кВт (245 л.с.), другие технические подробности не раскрыты, зато сегодня опубликованы официальные фотографии интерьера.

SAIC-GM

Салон Electra E5 выполнен в духе других новых моделей Buick, таких как относительно бюджетный кроссовер Envista и роскошный минивэн Century: главной визуальной доминантой здесь является изогнутый 30-дюймовый дисплей в разрешением 6K (6008 х 934 точки), в котором объединены приборный и мультимедийный экраны. Нарядная графическая оболочка с палитрой в миллиард цветов «крутится» на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8155. Для водителя, кроме того, предусмотрен 12,6-дюймовый цветной проекционный дисплей с автоматической регулировкой яркости.

SAIC-GM

В оснащении Buick Electra E5 заявлены автопилот второго уровня Super Cruise, дистанционное управление доступом к электромобилю через смартфон и атмосферная 121-цветная диодная подсветка с функцией «цветомузыки». Шайба на «парящей» консоли между передними креслами — это всего лишь регулятор громкости, совмещённый с кнопкой включения/выключения мультимедийной системы. За шайбой находится вертикальный слот с беспроводной зарядкой для смартфона. Передние кресла имеют необычные очень высокие спинки с как бы свисающими с их вершин подголовниками. Запас пространства для ног во втором ряду — 1030 мм. Объём багажника — 502 л, со сложенными сиденьями второго ряда — 1658 л.