Honda CR-V скрестили с болидом IndyCar

Он лишь внешне напоминает серийную машину, так как построен вокруг пространственного каркаса и оснащен гибридной силовой установкой на базе гоночного турбомотора V6 2.2. Вместо обычной литий-ионной батареи на «псевдоCR-V» стоит суперконденсатор, как у Lamborghini Sian. А в подвесках и тормозах используются компоненты от гоночных Acura и Dallara.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В подразделении Honda Performance Development 800-сильный CR-V Hybrid Racer называют «передвижной электрифицированной лабораторией». Фактически это гоночная машина. Общий с обычным CR-V у неё только кузов выше подоконной линии. Всё, что ниже, сделано из углепластика, и вся эта конструкция водружена на пространственный каркас из хромолевой стали. Передние половинчатые двери открываются вбок и вверх. Задние, по сути, бутафория, поскольку откидываются вместе с частью кузова для доступа к силовой установке.

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Гибридная система здесь похожа на ту, что будет использоваться в болидах серии Индикар сезона 2024 года. Она включает «шестерку» 2.2 с двумя турбокомпрессорами Borg Warner, работающую на возобновляемом топливе Shell, мотор-генератор Empel, суперконденсатор Skeleton на основе графена и секвенталку XTrac с подрулевыми переключателями. Подвески кроссовера собраны на компонентах Acura NSX GT3 Evo22 и Dallara IR18. Тормоза — Brembo, с дисками диаметром 380 миллиметров спереди и 355 сзади.

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