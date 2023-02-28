Завод Tesla появится в Мексике

"Вчера мы поговорили с господином Илоном Маском, директором Tesla, - сказал он. - Уже есть понимание, они действительно будут инвестировать в Мексику и откроют завод в Монтеррее, взяв на себя ряд обязательств по борьбе с проблемой нехватки воды. Они будут помогать в этом отношении".