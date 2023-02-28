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1 час назад

Завод Tesla появится в Мексике

ТАСС

Завод производителя электромобилей Tesla из США будет открыт в районе города Монтеррей в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Завод Tesla появится в Мексике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Вчера мы поговорили с господином Илоном Маском, директором Tesla, - сказал он. - Уже есть понимание, они действительно будут инвестировать в Мексику и откроют завод в Монтеррее, взяв на себя ряд обязательств по борьбе с проблемой нехватки воды. Они будут помогать в этом отношении".

По словам президента, ожидается, что в ближайшее время компания более подробно расскажет о своих планах по развитию на территории Мексики.

В начале февраля стало известно, что компания BMW решила вложить €800 млн в производство электромобилей на своем заводе в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны. Предприятие, на котором трудятся около 3 тыс. человек, было введено в эксплуатацию в 2019 году. Ожидается, что новые масштабные инвестиции позволят выпускать там электромобили уже с 2027 года.

Автоновости,BMW,Tesla,Илон Маск,
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