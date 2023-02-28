Завод Tesla появится в Мексике

Завод производителя электромобилей Tesla из США будет открыт в районе города Монтеррей в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Вчера мы поговорили с господином Илоном Маском, директором Tesla, - сказал он. - Уже есть понимание, они действительно будут инвестировать в Мексику и откроют завод в Монтеррее, взяв на себя ряд обязательств по борьбе с проблемой нехватки воды. Они будут помогать в этом отношении".
По словам президента, ожидается, что в ближайшее время компания более подробно расскажет о своих планах по развитию на территории Мексики.
В начале февраля стало известно, что компания BMW решила вложить €800 млн в производство электромобилей на своем заводе в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны. Предприятие, на котором трудятся около 3 тыс. человек, было введено в эксплуатацию в 2019 году. Ожидается, что новые масштабные инвестиции позволят выпускать там электромобили уже с 2027 года.