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34 минуты назад

Автомобили Ford будут сами уезжать от должников

Елена Прошина

Американский автоконцерн Ford патентует технологию «Системы и методы изъятия транспортного средства». Эта функция позволит автомобилю самостоятельно возвращаться в банк, если владелец просрочит платёж по кредиту. Об этом сообщает The Drive.

При этом сначала автомобиль будет блокировать некоторые функции, чтобы напомнить водителю о необходимости внести оплату. Так, задолжавший банку владелец сначала лишится круиз-контроля, памяти некоторых настроек или радиоприёмника. После этого автомобиль будет напоминать о долгах ещё настойчивей – ограничение может затронуть кондиционер и дверные замки. Кроме того, патент предусматривает даже включение неприятного звукового сопровождения, когда владелец находится в салоне.

Если ничего из этого не смогло повлиять на должника, автомобиль сможет самостоятельно уехать от владельца на системах автономного управления. Модели с менее продвинутым автопилотом смогут доехать до ближайшего эвакуатора, а более продвинутые самостоятельно доберутся прямо до банка, либо сразу на свалку.

Отмечается, что установка такой системы может быть возможна и без ведома владельца как часть обновлений. Впрочем, сам факт подачи патента ещё не означает, что производитель собирается вообще использовать эту технологию – подача заявки может быть только способом защитить разработку от конкурентов.

Ранее появилась информация, что компания Samsung подала заявки на патент «умных» очков и кольца.

Автоновости,Видео,Ford,
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