В России увеличится число дорожных камер

Дополнительные 600 камер появятся на отдаленных участках региональных дорог

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Дополнительные устройства установят в Подмосковье, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. В Минтрансе это объясняют необходимостью снизить аварийность на опасных участках области в соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные дороги». Таким образом, число камер на дорогах региона превысит две тысячи штук.

Дополнительные 600 камер появятся на отдаленных участках региональных дорог. Их расположение определят ГИБДД, Минтранс Подмосковья и владельцы дорог на основании показателей аварийности. На всех участках, где появятся камеры, для предупреждения водителей установят информационные щиты.

Решение власти Московской области приняли для повышения безопасности дорожного движения и снижения числа ДТП, что предусмотрено проектом «Безопасные качественные дороги». Сотни новых камер прибавятся к уже действующим 1257 стационарных и 200 мобильных комплексов. То есть, к концу 2023 года на подмосковных дорогах будет работать 2057 устройств.

В Москве же власти пообещали не ставить новые камеры. В декабре 2022 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что в городе их 3,8 тысячи, и этого достаточно. Снижать аварийность будут, перемещая комплексы с более спокойных точек в опасные участки. «В 2021–2022 годах мы перевешивали комплексы почти 900 раз», — сказал он.