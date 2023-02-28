Под Хабаровском начнут строить «автобусы будущего»

Владелец Volgabus компания «Бакулин Моторс Груп» построит в пригороде Хабаровска новый автобусный завод, на котором будут собирать «автобусы будущего». Строительство начнётся в апреле 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

Бюджет запланированного строительства, как и будущие изменения в модельном ряде Volgabus, пока неизвестны. Также остаются не ясными какие-либо подробности о представленной на концепт-артах модели. Кроме того, некоторые инсайдеры предполагают, что показанный на эскизах автобус вообще никогда не сойдёт с конвейера, а изображения являются только пиар-акцией будущего завода.