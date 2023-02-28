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14 минут назад

Под Хабаровском начнут строить «автобусы будущего»

Елена Прошина

Владелец Volgabus компания «Бакулин Моторс Груп» построит в пригороде Хабаровска новый автобусный завод, на котором будут собирать «автобусы будущего». Строительство начнётся в апреле 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

Под Хабаровском начнут строить «автобусы будущего»
Фото: СоцсетиСоцсети

Компания также показала первые концепты новой модели автобуса. Согласно имеющимся данным, в реализации проекта также участвуют региональные власти, государственная корпорация «ВЭБ.РФ», и Корпорация развития Дальнего востока и Арктики.

Бюджет запланированного строительства, как и будущие изменения в модельном ряде Volgabus, пока неизвестны. Также остаются не ясными какие-либо подробности о представленной на концепт-артах модели. Кроме того, некоторые инсайдеры предполагают, что показанный на эскизах автобус вообще никогда не сойдёт с конвейера, а изображения являются только пиар-акцией будущего завода.

Ранее стало известно, что в столичном районе Митино появится новый электробусный парк.

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