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24 минуты назад

В Россию привезли обновленные Mazda CX-5

Motor.ru

Автомобили привезли по схеме параллельного импорта в разные регионы. По данным издания «Газета.Ru», продавцы опубликовали объявления о наличии машин на официальных сайтах автосалонов и популярных интернет-площадках. В зависимости от типа силовой установки и комплектации стоимость рестайлинговых кроссоверов достигает 4,6 миллиона рублей.

В Россию привезли обновленные Mazda CX-5
Фото: Motor.ruMotor.ru

В автосалоне Курска есть в наличии переднеприводные Mazda CX-5, оборудованные двухлитровым бензиновым мотором мощностью 155 лошадиных сил и автоматической трансмиссией. За кроссовер с камерой заднего вида, бесключевым доступом, парктрониками и аудиосистемой Bose продавец запросил 3,7 миллиона рублей.

Кроме того, дилеры привезли и полноприводные Mazda CX-5. Во Владивостоке кроссовер со 196-сильным двигателем объемом 2,5 литра и «автоматом» можно приобрести за 4.2 миллиона рублей. Продавец из Курска за 4,6 миллиона рублей выставил на продажу модель с 2,5-литровым агрегатом мощностью 187 лошадиных сил. В обоих случаях в комплектацию кроссовера входит система контроля слепых зон, функция слежения за полосой и люк.

В начале февраля российские дилеры выставили на продажу новые кроссоверы Mazda CX-50. Стоимость автомобилей, доступных под заказ из США, доходила до 4,75 миллиона рублей.

Автоновости,Mazda CX-5,Mazda,
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