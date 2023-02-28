В Россию привезли обновленные Mazda CX-5

Автомобили привезли по схеме параллельного импорта в разные регионы. По данным издания «Газета.Ru», продавцы опубликовали объявления о наличии машин на официальных сайтах автосалонов и популярных интернет-площадках. В зависимости от типа силовой установки и комплектации стоимость рестайлинговых кроссоверов достигает 4,6 миллиона рублей.

В автосалоне Курска есть в наличии переднеприводные Mazda CX-5, оборудованные двухлитровым бензиновым мотором мощностью 155 лошадиных сил и автоматической трансмиссией. За кроссовер с камерой заднего вида, бесключевым доступом, парктрониками и аудиосистемой Bose продавец запросил 3,7 миллиона рублей.

Кроме того, дилеры привезли и полноприводные Mazda CX-5. Во Владивостоке кроссовер со 196-сильным двигателем объемом 2,5 литра и «автоматом» можно приобрести за 4.2 миллиона рублей. Продавец из Курска за 4,6 миллиона рублей выставил на продажу модель с 2,5-литровым агрегатом мощностью 187 лошадиных сил. В обоих случаях в комплектацию кроссовера входит система контроля слепых зон, функция слежения за полосой и люк.