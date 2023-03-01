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34 минуты назад

На заводе Haval в Тульской области начнут выпуск восьми новых моделей

Российская Газетаиещё 1

Генеральный директор Корпорации развития и поддержки Тульской области Павел Татаренко заявил, что Haval в этом году намерен ввести в производство в Тульской области восемь новых моделей автомобилей. Причём реализация таких масштабных планов намечена на этот год, уточняет ТАСС.

В этом году Haval в Тульской области начнет выпуск восьми новых моделей
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Однако о том, какие это будут модели, Татаренко умолчал. Эксперты сайта "Китайские автомобили" усомнились в озвученной информации: на организацию производства восьми моделей у компании не хватит, как минимум, временных ресурсов. Одно из предположений - Павел Татаренко допустил оговорку, имея в виду, что до конца года на тульском заводе "Хавейл" суммарно будет выпускаться восемь моделей. В настоящее время на предприятии налажено производство шести.

Недавно марка Haval проводила в своих соцсетях опрос о том, какой вариант дизайна Haval 6 третьего поколения предпочтителен для россиян. Поэтому новый H6 - первый кандидат на локальную сборку. В середине февраля был замечен кроссовер Wey Coffee 01 на тульских номерах - ещё один претендент на конвейерную жизнь на российском заводе Great Wall. Также в России могут начать производство новой версии Dargo X, которая сейчас поставляется из Китая, и внедорожников бренда Tank, также импортируемых из КНР.

Автоновости,Павел Татаренко,
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