В этом году Haval в Тульской области начнет выпуск восьми новых моделей

Генеральный директор Корпорации развития и поддержки Тульской области Павел Татаренко заявил, что Haval в этом году намерен ввести в производство в Тульской области восемь новых моделей автомобилей. Причём реализация таких масштабных планов намечена на этот год, уточняет ТАСС.

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Однако о том, какие это будут модели, Татаренко умолчал. Эксперты сайта "Китайские автомобили" усомнились в озвученной информации: на организацию производства восьми моделей у компании не хватит, как минимум, временных ресурсов. Одно из предположений - Павел Татаренко допустил оговорку, имея в виду, что до конца года на тульском заводе "Хавейл" суммарно будет выпускаться восемь моделей. В настоящее время на предприятии налажено производство шести.