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42 минуты назад

Что будет выпускать российский завод Volkswagen: новые подробности

Motor.ruиещё 2

Российский завод Volkswagen будет выпускать китайские автомобили.

На калужском заводе Volkswagen могут организовать выпуск китайских машин
Фото: VolkswagenVolkswagen

По крайней мере так утверждает автор телеграм-канала «Русский автомобиль», ссылаясь на источник на предприятии. По инсайдерской информации, новым собственником сборочной площадки выступит российская компания – в числе наиболее вероятных претендентов называют АФК «Система» и дилерский холдинг «Авилон». После того, как завод отойдет новому владельцу, там организуют производство автомобилей китайских марок. Каких именно, не уточняется.

«Русский автомобиль» сообщает, что работники завода ожидают запуск сборки некой китайской модели, которая является аналогом Volkswagen Tiguan – этот кроссовер выпускали на предприятии до остановки производства. Не исключено, что поставщика комплектующих сохранят в секрете, а машины будут сходить с конвейера под другой маркой. Сборка начнется не раньше осени этого года.

Также стало известно, что завод Volkswagen продлил коллективный договор с профсоюзом до 30 сентября 2024 года. Режим простоя, введенный весной прошлого года, будет действовать как минимум до 1 апреля.

То, что на калужском заводе могут наладить выпуск «близких к Volkswagen моделей», сообщалось еще в начале февраля. Тогда «Коммерсантъ» тоже называл компанию «Система» претендентом на покупку предприятия. Еще одним участником сделки может стать фирма Allur из Казахстана, у которой есть китайские акционеры, связанные с производством Volkswagen в Китае. Поставщиков комплектующих будут искать в КНР и Турции.

Производство автомобилей Volkswagen в России было остановлено в марте 2022 года. После этого немецкий концерн попал в списки параллельного импорта, что позволило ввозить модели входящих в его состав марок из-за рубежа без согласия правообладателя. Основным каналом поставок является Китай.

В конце января стало известно, что Volkswagen отключил станции техобслуживания и дилерские центры от сервисных программ. Базы данных по ремонту недоступны, но открыт доступ к базам диагностического оборудования.

Volkswagen Tiguan,Volkswagen,Коммерсант,АФК Система,
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