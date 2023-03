Объявлено имя серийной модели кроссовера от Geely и Volvo

Lynk & Co

Фото: Lynk & Co Lynk & Co

Новый кроссовер марка Lynk & Co анонсировала в начале февраля, распространив фотографии замаскированного тестового прототипа . А теперь опубликован тизер серийной модели, вдобавок объявлено ее имя: как и предполагали китайские СМИ, паркетнику присвоен индекс 08 (прежде «пятидверка» была известна под внутризаводским обозначением DX11). Напомним, бренд Lynk & Co создан в 2018 году, это совместный проект компаний Geely и Volvo (шведский автопроизводитель принадлежит Джили). К слову, свои машины бренд выпускает не по порядку: «восьмерка» станет седьмой моделью в гамме, она присоединится к паркетникам 01, 05, 06 и 09, кросс-хэтчу 02 и седану 03.

По предварительным данным, Lynk & Co 08 построен на модернизированной «тележке» CMA (Compact Modular Architecture, разработка Geely и Volvo), но вот что именно доработали – не уточняется. Исходная платформа лежит в основе большинства нынешних моделей марки, на ней также базируются кроссовер Volvo XC40 и свежие автомобили бренда Geely (среди таковых – «второй» Atlas/ Boyue L). Скорее всего, по габаритам «восьмерка» заполнит брешь между Lynk & Co 01 (длина – 4549 мм, расстояние между осями – 2734 мм) и флагманским Lynk & Co 09 (5042 и 2984 мм).