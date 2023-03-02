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1 час назад

Праворульные автомобили впервые начали возить до Москвы пассажирскими составами

Газета.Ruиещё 1

РДЖ впервые запустила услугу по отправке машин из Владивостока в Москву вагонами-автомобилевозами в составе пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

РДЖ организовала доставку машин из Владивостока в Москву пассажирскими поездами
Фото: Алексей Филиппов/РИА НовостиАлексей Филиппов/РИА Новости

Тестовая отправка двух вагонов-автомобилевозов из Владивостока в Москву в составе пассажирского поезда стартовала 2 марта. В марте планируется четыре таких отправки. Стоимость перевозки зависит от марки автомобиля и его размеров. Срок доставки в конечный пункт назначения составляет 8 дней с учетом времени на погрузку.

Специальные вагоны могут перевозить до четырех легковых автомобилей или до восьми мотоциклов. Внутри они оснащены приспособлениями для крепления транспортных средств, а также системами пожарной и охранной сигнализации. Если услуга окажется востребованной, то станет действовать на постоянной основе, отметили в РЖД.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Россия заняла первое место по покупкам подержанных машин в Японии. По данным Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей, поставки в РФ машин с пробегом из Японии выросли в 2022 году почти на 32% по сравнению с показателем предыдущего года.

Автоновости,РЖД,
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