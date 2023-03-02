РДЖ организовала доставку машин из Владивостока в Москву пассажирскими поездами

РДЖ впервые запустила услугу по отправке машин из Владивостока в Москву вагонами-автомобилевозами в составе пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

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Тестовая отправка двух вагонов-автомобилевозов из Владивостока в Москву в составе пассажирского поезда стартовала 2 марта. В марте планируется четыре таких отправки. Стоимость перевозки зависит от марки автомобиля и его размеров. Срок доставки в конечный пункт назначения составляет 8 дней с учетом времени на погрузку.

Специальные вагоны могут перевозить до четырех легковых автомобилей или до восьми мотоциклов. Внутри они оснащены приспособлениями для крепления транспортных средств, а также системами пожарной и охранной сигнализации. Если услуга окажется востребованной, то станет действовать на постоянной основе, отметили в РЖД.