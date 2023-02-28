В сеть утекли снимки электроседана Lotus 133 Envya

В сети появились снимки нового электрического седана Lotus 133 Envya. Модель была заснята во время проведения компанией тестов. Об этом сообщает Motor.es.

Фото: motor.es motor.es

Автомобиль носит кодовое название Type 133 и был анонсирован в прошлом году. На свежих снимках можно увидеть четырёхдверный седан, который своим дизайном напоминает внедорожник Eletre – схожесть читается в ромбовидной решётке радиатора, двухъярусной оптике и характерных боковых зеркалах с камерами.

motor.es

Предположительно, под капотом Envya находится платформа для электромобилей Electric Premium Architecture, также знакомая по модели Eletre. Напомним, что платформа обеспечивает внедорожнику Eletre мощность до 905 лошадиных сил, а также аккумуляторную батарею в 112 кВтч.

motor.es

Отмечается, что разработка Envya была перенесена в Европу. По предварительным данным, в продажу новинка поступит в следующем году, но официальная презентация должна состояться до конца 2024 года.