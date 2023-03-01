АвтоВАЗ повысил цены на Lada

Компания АвтоВАЗ подняла цены на свои модели с 1 марта 2023 года. В среднем Lada стали дороже на 2%. Повышение касается как поставленных дилеру машин, так и неоплаченных автомобилей.

Фото: АО «АВТОВАЗ» АО «АВТОВАЗ»

Так, Lada Granta, оснащенные кондиционером, подорожали на 20 000 рублей. Теперь седан стоит от 755 900 рублей. Lada Niva Legend в трехдверном кузове прибавила к прайс-листу 21 000 рублей (821 900 рублей). Lada Niva Travel, получившая недавно улучшенные комплектации, подорожала на 16 тысяч рублей и стоит от 1 014 900 рублей.

Как ранее отмечал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, рекомендованные розничные цены на продукцию российской компании не менялись "достаточно давно, с марта прошлого года".

Уже в пятницу в Тольятти стартует серийный выпуск новой Lada Vesta. Сначала модель будут выпускать только в упрощенной комплектации без мультимедийной системы, с безальтернативными 1,6-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л.с. и с пятиступенчатой "механикой". В мае в линейке появятся версии с 16-клапанным двигателем. В этом году Vesta с автоматической трансмиссией ждать не стоит.