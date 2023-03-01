Японские автомобили вышли на первое место на вторичном рынке

Эксперты "Авито Авто" проанализировали структуру предложения на рынке новых автомобилей и автомобилей с пробегом в период с 1 января по 19 февраля 2023 года (исследование есть в распоряжении "Российской газеты"). По данным платформы, в начале 2023 года на рынке автомобилей с пробегом японские производители сместили отечественные авто с первого места на вторую строчку, на третьем месте - немецкие бренды. На рынке новых машин - автомобили китайских брендов, японские производители - на второй позиции, отечественные автомобили - на третьей. Доля российских брендов в структуре предложения новых автомобилей при этом заметно выросла год к году - на 6,9 процентных пунктов.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Виталий Аньков / РИА Новости

В структуре предложения новых автомобилей в сравнении с прошлым годом значительно выросла доля китайских, японских и российских производителей - на 14 процентных пунктов (п.п.), 4,5 п.п. и 6,9 п.п. соответственно. Доля немецких и французских марок, напротив, сильно сократилась - на 15,4 п.п. и 10,2 п.п. соответственно.

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На рынке автомобилей с пробегом сократилась доля отечественных брендов (на 4,5 процентных пункта) и выросла доля японских и немецких производителей (на 1 п.п. и на 2,8 п.п. соответственно).

Лидеры по доле предложения на рынке новых автомобилей в начале 2023 года

В период с 1 января по 19 февраля 2023 года на долю автомобилей китайских брендов пришлось 22,6% предложения новых автомобилей. Годом ранее на долю китайских производителей приходилось всего 8,6% предложения новых автомобилей на платформе.

На второй позиции по доле предложения на рынке новых авто в начале 2023 года с небольшим отставанием от лидера - японские марки, на долю которых пришлось 22,3% предложения (годом ранее показатель составлял 17,8%).

На третьем месте по доле предложения - российские бренды (доля в структуре предложения новых автомобиле в начале 2023 года - 20,8%, в аналогичный период прошлого года - 13,9%), на четвертом - южнокорейские производители, а на пятом - немецкие марки.

Примечательно, что отечественные автомобили, хоть и не стали лидерами по доле предложения на рынке новых авто, обгоняют автомобили других стран-производителей по спросу. Покупкой новых российских автомобилей на "Авито Авто" в период с 1 января по 19 февраля 2023 года пользователи интересовались активнее, чем покупкой китайских и японских моделей. На долю отечественных авто пришлось 41,6% спроса на новые автомобили, на долю китайских - 19%.

Какие страны-производители лидируют на рынке авто с пробегом в России

По данным "Авито Авто", первое место по доле предложения на рынке автомобилей с пробегом в период с 1 января по 19 февраля 2023 года досталось японским брендам. На долю моделей японских производителей пришлось 23% предложения автомобилей с пробегом на платформе (на 1 п.п.больше, чем годом ранее).

Отечественные производители заняли вторую строчку по доле в структуре рынка автомобилей с пробегом, при этом разрыв с лидером стал совсем небольшим – на долю авто российских марок пришлось 22,8% предложения (на 4,5 п.п. меньше, чем годом ранее).

На третьем месте по доле на российском рынке автомобилей с пробегом – бренды из Германии с долей в структуре предложения в 18,9%. Доля авто немецких брендов в структуре предложения автомобилей с пробегом на Авито Авто выросла по сравнению с прошлым годом на 2,9 процентных пункта.