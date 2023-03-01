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1 час назад

Правила проезда перекрестков с круговым движением изменились в России с 1 марта

Вечерняя Москваиещё 8

В России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением. Соответствующее постановление российского правительства вступило в силу 1 марта.

В России с 1 марта изменились ПДД по круговым перекресткам
Фото: PexelsPexels

Теперь при проезде перекрестков с круговым движением нужно обращать внимание на установленные перед ними знаки: по главной или по второстепенной дороге движется автомобиль.

Приоритет проезда получат те, кто двигается по главной дороге. При этом если пересекаются равнозначные улицы, то пропускать следует тех, кто уже едет по кругу.

С 1 марта в России вступает в силу несколько поправок в ПДД. В частности, в документе узаконят новую секцию светофора, поменяют правила парковки и пропишут понятие «средства индивидуальной мобильности». «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще нововведения ждут автолюбителей в начале весны.

Знаки на участках с дорожными работами часто устанавливают на переносных опорах — такие знаки носят название «временные». Раньше в правилах было прописано, что обязательного условие для признания знака временным — желтый цвет фона. Однако с 1 марта фон таких знаков может быть и белым — они все равно будут считаться временными.

Автоновости,Правительство РФ,
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