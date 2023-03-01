В России с 1 марта изменились ПДД по круговым перекресткам

В России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением. Соответствующее постановление российского правительства вступило в силу 1 марта.

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Теперь при проезде перекрестков с круговым движением нужно обращать внимание на установленные перед ними знаки: по главной или по второстепенной дороге движется автомобиль.

Приоритет проезда получат те, кто двигается по главной дороге. При этом если пересекаются равнозначные улицы, то пропускать следует тех, кто уже едет по кругу.

С 1 марта в России вступает в силу несколько поправок в ПДД. В частности, в документе узаконят новую секцию светофора, поменяют правила парковки и пропишут понятие «средства индивидуальной мобильности». «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще нововведения ждут автолюбителей в начале весны.