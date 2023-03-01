Toyota начинает продажи нового Prius PHEV

Японская компания Toyota Motor Corporation официально объявила о старте реализации совершенно новой модели Prius Plug-in Hybrid (PHEV). Как отмечает SPEEDME.RU, новый Prius PHEV выполнен на основе новейшей гибридной системы 5-го поколения.

Фото: toyota toyota

Авто сочетает в себе компактный емкий приводной аккумулятор и приводной высокопроизводительный бензиновый двигатель. Свежий Prius PHEV оснащается солнечной системой зарядки. Она преобразует солнечную энергию в электричество, обеспечивая мощность, которой хватит для преодоления дистанции протяженностью до 1250 километров в год в режиме BEV.