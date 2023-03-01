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1 час назад

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, которые вводят новые знаки на дорогах

Российская Газетаиещё 1

С 1 марта вступили поправки в правила дорожного движения. Ими введены новые дорожные знаки. Росстандарт утвердил требования к этим знакам.

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, которые вводят новые знаки на дорогах
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Итак, на дорогах появятся знаки, которые запрещают движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Под средствами индивидуальной мобильности, напомним, подразумевается весь двух- и одноколесный транспорт, который приводится в движение электродвигателем. Простой самокат, который разгоняют ногами, скейтборд и роликовые коньки с лыжами к этой категории не относятся.

Российская Газета

В правилах прописали новые знаки. Но для их внедрения на дороги требовался ГОСТ. И вот он опубликован.

Российская Газета

Помимо знака, который запрещает передвижение средств индивидуальной мобильности, появятся новые информационные таблички, которые также касаются именно средств индивидуальной мобильности. На всех изображен стилизованный человечек на самокате. То, что это электросамокат, на знаках не обозначено. Но, как мы уже говорили, в правилах четко прописано, что самокаты, которые приводятся в движение ногами, к СИМ не относятся.

Российская Газета

Еще один новый знак, согласно правилам, появится на дорогах. Это запрет на движение автобусов. Действительно, раньше были знаки, запрещающие движение всему транспорту, отдельно грузовикам или машинам с прицепами. А вот запрета для движения автобусов не было. Впрочем, стандарт с введением этого знака поправили намного раньше. Но так как этого обозначения не было в правилах, то по сути он начал действовать только сейчас.

Также ГОСТ меняет некоторые изображения на знаках и информационных табличках. Но от этого не меняются ни суть знака, ни его восприятие водителем. Поэтому не будем заострять внимание на таких поправках.

Напомним, в правилах не только появляются новые знаки, но и меняется отношение к ним. Например, изменился временной интервал на перестановку транспортных средств, припаркованных под знаками 3.30 и 3.29 (запрет на стоянку по четным и нечетным числам). Если прежде он обозначался 19-21 часами, то с 1 марта можно будет переставить машину с одной стороны на другую в промежутке между 21:00 и 00:00.

Или еще один пример. Знак "Въезд запрещен", известный в народе как "кирпич", теперь может применяться с табличками, которые указывают, на какие конкретно транспортные средства он распространяется. А также он может устанавливаться с табличками, которые указывают время или дни, когда въезд запрещен.

Скачать новые дорожные знаки в векторе можно тут.

Автоновости,Росстандарт,
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