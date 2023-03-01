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40 минут назад

Для водителей электромобилей ввели бесплатный проезд по платным дорогам

Никита Бородкин

Владельцы электромобилей с 1 марта смогут бесплатно пользоваться платными автодорогами. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, в России стартовал эксперимент, который проводится в рамках развития Концепции по развитию производства и использования электрического автотранспорта в России.

Для водителей электромобилей ввели бесплатный проезд по платным дорогам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бесплатный проезд на электромобиле будет работать на дорогах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, а также Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Для получения этого права владельцам машин необходимо иметь транспондер T-pass. Его можно купить или взять в аренду в офисах компании «Автодор — Платные Дороги», предоставив документы, которые доказывают наличие у машины только электрического двигателя. Его наличие позволит бесплатно проезжать через пункты взимания платы.

Зампред правления компании «Автодор» Константин Макиев отмечал, что при нарушении правил акции с лицевого счета пользователя спишут полную стоимость проезда, а его транспондер отключат от акции без возможности повторного участия.

Напомним, что правительство утвердило Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. Согласно документу, к 2024 году должна быть создана база для массового производства электромобилей, а к 2030 году не менее 10% всех выпускаемых транспортных средств в России должны быть электрическими.

Автоновости,Автодор,Минэкономразвития,
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